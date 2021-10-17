Мясников назвал самый вредный напиток

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1» рассказал, какой напиток несет наибольший вред человеку. Об этом сообщает РИА «Новости».
Наиболее опасна для здоровья сладкая газировка, утверждает врач. Он объяснил, что этот напиток вызывает диабет, ожирение, остеопороз, болезни сердца, онкологию и другие болезни. При этом сегодня сладкая газировка продается повсеместно.
По словам Мясникова, даже обычную воду следует пить, только при чувстве жажды. Но в целом она наименее опасна для здоровья, отметил специалист.
Он также рассказал, что такой напиток, как кофе, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени. А зеленый чай имеет противоонкологическое действие.
Ученые из Редингского университета тем временем высказались о молоке. Они выяснили, что употребление хотя бы одного стакана молока в день может продлить жизнь, так как при этом в организме снижается уровень холестерина и уменьшается риск ишемической болезни сердца.