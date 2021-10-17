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Мясников назвал самый вредный напиток

Ювелина Бернст
44 минуты назад

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире «России 1» рассказал, какой напиток несет наибольший вред человеку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Мясников назвал самый вредный напиток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Наиболее опасна для здоровья сладкая газировка, утверждает врач. Он объяснил, что этот напиток вызывает диабет, ожирение, остеопороз, болезни сердца, онкологию и другие болезни. При этом сегодня сладкая газировка продается повсеместно.

Мясников указал на опасность приема популярного витамина

По словам Мясникова, даже обычную воду следует пить, только при чувстве жажды. Но в целом она наименее опасна для здоровья, отметил специалист.

Он также рассказал, что такой напиток, как кофе, способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени. А зеленый чай имеет противоонкологическое действие.

Ученые из Редингского университета тем временем высказались о молоке. Они выяснили, что употребление хотя бы одного стакана молока в день может продлить жизнь, так как при этом в организме снижается уровень холестерина и уменьшается риск ишемической болезни сердца.

Общество,Александр Мясников,
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