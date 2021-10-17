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Стрелков объяснил массовые отравления россиян заговором

Ювелина Бернст
1 час назад

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков считает, что массовое отравление россиян суррогатным алкоголем может быть заговором. Об этом он написал во «ВКонтакте».

Стрелков объяснил массовые отравления россиян заговором
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стрелков отметил, что у отравлений в Оренбуржье и в Екатеринбурге одинаковый почерк.

«Если-бы я отвечал за ведение следствия, то просто обязан был-бы предположить: наличие единого умысла; заговор с целью массового убийства представителей коренного населения», - заявил экс-министр.

Он добавил, что его тезис о том, что россиян готовят к войне «всех против всех» постоянно находит доказательства.

В октябре в России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем в двух регионах. Первое - в Оренбургской области. Там в результате отравления суррогатным алкоголем скончались 35 человек. В их крови был обнаружен метанол в количестве в несколько раз превышающем смертельную дозу. Контрафактный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны девять человек.

О втором случае - в Екатеринбурге - стало известно накануне. Там 18 человек погибли, так же отравившись алкоголем с метанолом. В результате возбудили уголовное дело и задержали по нему два человека.

Общество,Игорь Стрелков,Министерство обороны,
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