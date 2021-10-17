Стрелков объяснил массовые отравления россиян заговором

Бывший глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков считает, что массовое отравление россиян суррогатным алкоголем может быть заговором. Об этом он написал во «ВКонтакте».

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Стрелков отметил, что у отравлений в Оренбуржье и в Екатеринбурге одинаковый почерк.

«Если-бы я отвечал за ведение следствия, то просто обязан был-бы предположить: наличие единого умысла; заговор с целью массового убийства представителей коренного населения», - заявил экс-министр.

Он добавил, что его тезис о том, что россиян готовят к войне «всех против всех» постоянно находит доказательства.

В октябре в России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем в двух регионах. Первое - в Оренбургской области. Там в результате отравления суррогатным алкоголем скончались 35 человек. В их крови был обнаружен метанол в количестве в несколько раз превышающем смертельную дозу. Контрафактный алкоголь сбывали со склада на торгово-закупочной базе в Орске. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны девять человек.