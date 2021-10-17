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Стало известно о новых штрафах для дачников

Елена Прошина
7 минут назад

Наличие сорняков на дачном участке может повлечь за собой штраф владельцу, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василия Данилова.

Стало известно о новых штрафах для дачников
Фото: ТАССТАСС

По его словам, россиянам, имеющим дачные участки, необходимо ответственно относиться к содержанию своего земельного участка и вовремя удалять сорняковые растения. Если дачный участок находится на земле сельскохозяйственного назначения, то владелец может получить штраф за зарастание 50 процентов и более площади земельного участка некоторыми растениями.

Речь идет об одуванчиках, полыни и борщевике Сосновского. Кроме того, согласно статье 10.1 Кодекса об административных правонарушениях дачника могут привлечь к административной ответственности за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков. В этом случае могут выписать предупреждение или наложить штраф от 300 до 500 рублей. Как отметил Данилов, для привлечения к ответственности категория земли, на которой находится дачный участок, не важна.

Ранее стало известно, что «дачную амнистию» в России могут продлить до 1 марта 2031 года, а также расширить её применение. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении соответствующего законопроекта.

Общество,Василий Данилов,Павел Крашенинников,Конституционный комитет Госдумы,
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