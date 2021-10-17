Стало известно о новых штрафах для дачников

Наличие сорняков на дачном участке может повлечь за собой штраф владельцу, сообщает «Прайм» со ссылкой на ведущего юриста Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Василия Данилова.
По его словам, россиянам, имеющим дачные участки, необходимо ответственно относиться к содержанию своего земельного участка и вовремя удалять сорняковые растения. Если дачный участок находится на земле сельскохозяйственного назначения, то владелец может получить штраф за зарастание 50 процентов и более площади земельного участка некоторыми растениями.
Речь идет об одуванчиках, полыни и борщевике Сосновского. Кроме того, согласно статье 10.1 Кодекса об административных правонарушениях дачника могут привлечь к административной ответственности за разведение, выращивание, несвоевременное уничтожение карантинных сорняков. В этом случае могут выписать предупреждение или наложить штраф от 300 до 500 рублей. Как отметил Данилов, для привлечения к ответственности категория земли, на которой находится дачный участок, не важна.
Ранее стало известно, что «дачную амнистию» в России могут продлить до 1 марта 2031 года, а также расширить её применение. Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил о внесении соответствующего законопроекта.