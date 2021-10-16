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Эксперт назвал эффективный способ снизить заболеваемость COVID-19

Газета.Ru
57 минут назад

Наиболее действенным способом снижения смертности от коронавируса является вакцинация, однако до достижения коллективного иммунитета в 80% существенно снизить число тяжелых случаев и смертей невозможно. Об этом заявил замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Владимир Чуланов, сообщает РИА «Новости».

Назван эффективный способ снизить заболеваемость COVID-19
Фото: ReutersReuters

По его словам, научные данные однозначно свидетельствуют о том, что наиболее эффективным способом борьбы с распространением заболевания является вакцинопрофилактика. Она позволяет снизить риск тяжелого течения болезни, госпитализации и смерти пациента. Но достичь этих целей можно лишь при вакцинации не менее 80% населения страны или региона.

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Как рассказал Чуланов, пока ни в одном из регионов в РФ целевой показатель по уровню коллективного иммунитета не достиг необходимых показателей.

«Однако в ряде регионов, достигших наибольшего уровня охвата вакцинопрофилактикой, например в Московской и Белгородской областях — 64% и 57% соответственно, — отмечается устойчивая тенденция к снижению числа летальных исходов от новой коронавирусной инфекции», — заключил специалист.

Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%.

Общество,Владимир Чуланов,Минздрав РФ,РИА Новости,
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