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Соловьева возмутил фильм Собчак об РПЦ

Елена Прошина
27 минут назад

Телеведущий Владимир Соловьев осудил журналистку Ксению Собчак за ее новый фильм с разоблачениями представителей Русской православной церкви. Свое недовольство Соловьев выразил в записи в своем Telegram-канале.

Соловьев о Собчак: «Кровавая барыня» так ничего и не поняла
Фото: ТАССТАСС

«Знаешь поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти и она первое что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь», - процитировал Соловьев слова своего «православного друга».

По мнению Соловьева, Собчак создала очередную «поделку кровавой барыни» и «так ничего и не поняла».

Собчак сообщила об «очень жестких» угрозах после ДТП

Ранее Собчак опубликовала в своем YouTube-канале фильм с участием скандально известного священника Романа Степанова. Последний рассказывает в нем журналистке об употреблении священниками запрещенных веществ и насилии, совершаемом ими в отношение детей.

Заметим, что митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил в служении иерея храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова. В распоряжении митрополита упоминалось, что Степанов вместо стези священнослужителя решил пойти по пути публичной популярности.

Напомним, что 9 октября на 38-м километре трассы Адлер – Красная Поляна Mercedes-Benz Maybach¸ в котором Собчак направлялась в аэропорт, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Polo. В результате столкновения погибла одна из пассажирок Polo. Еще двое находившихся в его салоне людей получили тяжелые травмы. Собчак и ехавшие вместе с ней в Mercedes люди серьезно не пострадали. Водитель Maybach Олег Цой признал свою вину в ДТП.

Общество,Роман Степанов,Владимир Соловьев,Ксения Собчак,РПЦ,
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