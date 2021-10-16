Соловьев о Собчак: «Кровавая барыня» так ничего и не поняла

Телеведущий Владимир Соловьев осудил журналистку Ксению Собчак за ее новый фильм с разоблачениями представителей Русской православной церкви. Свое недовольство Соловьев выразил в записи в своем Telegram-канале.

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«Знаешь поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти и она первое что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь», - процитировал Соловьев слова своего «православного друга».

По мнению Соловьева, Собчак создала очередную «поделку кровавой барыни» и «так ничего и не поняла».

Ранее Собчак опубликовала в своем YouTube-канале фильм с участием скандально известного священника Романа Степанова. Последний рассказывает в нем журналистке об употреблении священниками запрещенных веществ и насилии, совершаемом ими в отношение детей.

Заметим, что митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил в служении иерея храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова. В распоряжении митрополита упоминалось, что Степанов вместо стези священнослужителя решил пойти по пути публичной популярности.