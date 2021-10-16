Соловьев о Собчак: «Кровавая барыня» так ничего и не поняла

Телеведущий Владимир Соловьев осудил журналистку Ксению Собчак за ее новый фильм с разоблачениями представителей Русской православной церкви. Свое недовольство Соловьев выразил в записи в своем Telegram-канале.
«Знаешь поражен чему, ведь ее Господь спас от смерти и она первое что сделает после этого, пишет эту мерзость про церковь», - процитировал Соловьев слова своего «православного друга».
По мнению Соловьева, Собчак создала очередную «поделку кровавой барыни» и «так ничего и не поняла».
Ранее Собчак опубликовала в своем YouTube-канале фильм с участием скандально известного священника Романа Степанова. Последний рассказывает в нем журналистке об употреблении священниками запрещенных веществ и насилии, совершаемом ими в отношение детей.
Заметим, что митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий (Антонов) запретил в служении иерея храма блаженной Ксении Петербургской в Новочебоксарске Романа Степанова. В распоряжении митрополита упоминалось, что Степанов вместо стези священнослужителя решил пойти по пути публичной популярности.
Напомним, что 9 октября на 38-м километре трассы Адлер – Красная Поляна Mercedes-Benz Maybach¸ в котором Собчак направлялась в аэропорт, выехал на полосу встречного движения и врезался в Volkswagen Polo. В результате столкновения погибла одна из пассажирок Polo. Еще двое находившихся в его салоне людей получили тяжелые травмы. Собчак и ехавшие вместе с ней в Mercedes люди серьезно не пострадали. Водитель Maybach Олег Цой признал свою вину в ДТП.