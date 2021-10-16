Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске на портале стопкоронавирус.рф сервиса по подсчету и публикации данных о количестве привитых от коронавируса россиян. Слова чиновницы приводи РИА «Новости».

«Начиная с сегодняшнего дня, будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по РФ, так и в регионах», — сообщила Голикова.

Она пояснила, что счетчик будет отображать статистику как прививок первым компонентом, так и полностью вакцинированных россиян. Кроме того, на ресурсе будут визуализированы показатели коллективного иммунитета населения как всей России, так и каждого региона.

Данные будут поступать из информационной системы Минздрава. При выборе того или иного региона на интерактивной карте портала, пользователю будут показываться все данные по ситуации с коронавирусом на его территории, включая установленные на ней ограничения для граждан.

По словам Голиковой, это позволит россиянам самостоятельно оценивать положение в своем регионе и наблюдать, как развивается ситуация с пандемией коронавируса в других частях страны. Это, по ее мнению, также поможет гражданам в планировании своих поездок по России.