В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

В России запустили официальный счетчик вакцинации от COVID-19

Елена Прошина
16 минут назад

Вице-премьер Татьяна Голикова объявила о запуске на портале стопкоронавирус.рф сервиса по подсчету и публикации данных о количестве привитых от коронавируса россиян. Слова чиновницы приводи РИА «Новости».

«Начиная с сегодняшнего дня, будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации, как в целом по РФ, так и в регионах», — сообщила Голикова.

Она пояснила, что счетчик будет отображать статистику как прививок первым компонентом, так и полностью вакцинированных россиян. Кроме того, на ресурсе будут визуализированы показатели коллективного иммунитета населения как всей России, так и каждого региона.

Данные будут поступать из информационной системы Минздрава. При выборе того или иного региона на интерактивной карте портала, пользователю будут показываться все данные по ситуации с коронавирусом на его территории, включая установленные на ней ограничения для граждан.

Московским пенсионерам заплатят 10 тысяч за вакцинацию

По словам Голиковой, это позволит россиянам самостоятельно оценивать положение в своем регионе и наблюдать, как развивается ситуация с пандемией коронавируса в других частях страны. Это, по ее мнению, также поможет гражданам в планировании своих поездок по России.

Сообщается, что на интерактивной карте серьезность эпидемиологической обстановке в той или иной части страны будет иллюстрирована соответствующим цветом в диапазоне от красного до зеленого. Красный означает, что в регионе выявляют более 150 случаев COVID-19 на 100 000 жителей или невысок уровень охвата тестированием. Зеленый цвет будет свидетельствовать о заболеваемости ниже 30 случаев на 100 000 населения и достижении основных критериев стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом.
Общество,Видео,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,РИА Новости,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители