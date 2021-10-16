В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+11° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.92
Войти в почту

Умер актер фильма «Будулай, которого не ждут» Борис Ташкентский

Елена Прошина
37 минут назад

Актер театра и кино Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте московского театра «Ромэн».

Умер актер Борис Ташкентский
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», — говорится в сообщении труппы театра.

Борис Мордухаев-Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте. Он вырос в артистической семье: его родители служили в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. В молодости Мордухаев поступил в Ташкентский театральный институт, но был отчислен с четвертого курса. Позже он окончил Щепкинское театральное училище.

В 1960 году Ташкентский стал участником труппы театра «Ромэн», со временем превратившись в одного из ведущих актеров. На сцене этого театра он сыграл свыше более 150 ролей. В качестве режиссера поставил спектакли «Большая волна Ганга», «Закон предков» и «Цвет вишни».

На его актерском счету более десяти ролей в кино. Наибольшую известность он получил после участия в фильмах «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий» и «Верный друг Санчо».

В 2001 году Борис Мордухаев был награжден российским «Орденом Дружбы».

Общество,Борис Ташкентский,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители