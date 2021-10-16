Умер актер Борис Ташкентский

Актер театра и кино Борис Мордухаев, более известный как Борис Ташкентский, скончался в возрасте 84 лет. Об этом сообщается на сайте московского театра «Ромэн».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

«С глубоким прискорбием извещаем, что на восемьдесят пятом году ушел из жизни народный артист России Борис Рошельевич Ташкентский», — говорится в сообщении труппы театра.

Борис Мордухаев-Ташкентский родился 2 января 1937 года в Ташкенте. Он вырос в артистической семье: его родители служили в Театре оперы и балета имени Алишера Навои. В молодости Мордухаев поступил в Ташкентский театральный институт, но был отчислен с четвертого курса. Позже он окончил Щепкинское театральное училище.

В 1960 году Ташкентский стал участником труппы театра «Ромэн», со временем превратившись в одного из ведущих актеров. На сцене этого театра он сыграл свыше более 150 ролей. В качестве режиссера поставил спектакли «Большая волна Ганга», «Закон предков» и «Цвет вишни».

На его актерском счету более десяти ролей в кино. Наибольшую известность он получил после участия в фильмах «Будулай, которого не ждут», «Мой остров синий» и «Верный друг Санчо».