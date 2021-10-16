Оперштаб по COVID-19 оценил уровень коллективного иммунитета в России

Уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 45%, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

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Также сообщается, что на 15 октября первым компонентом вакцины от COVID-19 в России привились 51 018767 человек, полностью вакцинацию прошли 47 558639 человек.

В Москве коллективный иммунитет достиг 61%. Первым компонентом вакцины в столице привились 5 199 951 человек, полностью вакцинацию прошли 4 784 127 человек.