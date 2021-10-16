В России запустили счётчик вакцинации от COVID-19

"Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации", - сказала она.