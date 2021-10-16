В России запустили счётчик вакцинации от COVID-19

Портал стопкоронавирус.рф запустил счетчик вакцинации россиян от коронавирусной инфекцию и тепловую карту по эпидемиологической ситуации в регионах, сообщила в субботу журналистам вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Начиная с сегодняшнего дня на информационном ресурсе стопкоронавирус.рф будут публиковаться два блока данных. Это данные о вакцинации населения и достижении коллективного иммунитета, а также тепловая карта по эпидемиологической ситуации как в целом по Российской Федерации, так и в регионах. Данные о вакцинации населения и тепловая карта будут меняться еженедельно исходя из средненедельных данных по заболеваемости по субъектам Российской Федерации и исходя из накопленных недельных данных по вакцинации", - сказала она.
По ее словам, данные о вакцинации включают две графы: "Вакцинация первым компонентом" и "Полностью законченная вакцинация". Показатель коллективного иммунитета будет отражен как для всей России, так и для каждого отдельного региона.
"Сведения от регионов по вакцинации через информационную систему Минздрава России поступают в Координационный центр правительства России, а затем на наш портал. При выборе любого региона на интерактивной карте можно увидеть все данные по нему: и вакцинацию, и действующие ограничения, и оперативные данные по заболеваемости", - отметила генеральный директор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина.
Тепловая карта также покажет, насколько напряженной является эпидемиологическая ситуация в регионе по COVID-19.
"Каждый гражданин сможет самостоятельно оценить ситуацию в своем регионе, а также, если он принимает решение о путешествии или о передвижении в другие регионы страны, сможет увидеть, как развивается эпидемиологическая ситуация в регионе путешествия",- отметила Голикова.
Цветовая индикация карты обусловлена пятью критериями, установленными специалистами Роспотребнадзора и Минздрава России: это заболеваемость на 100 тыс. населения, охват тестированием на 100 тыс. населения, уровень коллективного иммунитета, занятость коек с аппаратами искусственной вентиляции легких и загруженность коечного фонда пациентами с COVID-19 от норматива.