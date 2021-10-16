Оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил о рекордном суточном количестве заражений и смертей от коронавируса в России. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что таким образом максимальные показатели по количеству заболевших в течение суток бьют рекорды уже в третий раз подряд. При этом рост числа заболевших в относительном выражении составил на сегодняшний день 0,42%.

«За последние сутки подтверждено 1002 смерти... За весь период по России умерло 222 315 человек», - говорится в сообщении оперштаба.

Количество вылечившихся от коронавируса в России россиян за истекшие сутки увеличилось на 21 883.

Списки заразившихся COVID-19 в Москве за сутки пополнились 6 545 новыми больными. Днем ранее этот показатель был зафиксирован на чуть более высоком уровне - 6 631.

Число умерших за сутки от инфекции в Москве увеличилось на 72 человека против 70 днем ранее. Таким образом, в столице от коронавируса в общей сложности умерло 30 093 человека, что составляет 1,76% от всех заразившихся.