В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 1 балл
USD 71.24EUR 82.73BRENT 84.73
Войти в почту

В Москве умерла театральный деятель Ирина Паперная

News.ruиещё 3
54 минуты назад

Театральный деятель и одна из основательниц московского клуба «Китайский лётчик Джао Да» Ирина Паперная умерла в Москве. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил её сын, музыкант Алексей Паперный.

В Москве умерла театральный деятель Ирина Паперная
Фото: www.facebook.comwww.facebook.com

По сообщению Алексея Паперного, женщина находилась в реанимации больше месяца. При этом Алексей подчеркнул, что болезнь его матери не связана с коронавирусом.

Ирине Паперной было 80 лет. Она училась на химическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, работала в НИИ по биологическому испытанию химических соединений. Позднее связала свою жизнь с творческой средой, сотрудничала со студией Олега Табакова и другими театральными организациями.

В 1990 году Ирина Паперная участвовала в создании клуба «Белый таракан», в 1999 году вместе с сыном они открыли клуб «Китайский лётчик Джао Да».

Общество,Ирина Паперная,Алексей Паперный,Олег Табаков,МГУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители