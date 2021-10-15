Иностранцев напугала распространенная российская примета

Иностранные пользователи Twitter обсудили российскую примету, согласно которой, если человеку наступили на ногу, он должен ответить наступившему тем же.

«Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то согласно нормам этикета следует выставить вперед собственную, чтобы вам наступили в ответ», — приводит РИА «Новости» сообщение в аккаунте, где пользователи делятся необычными фактами.

Часть пользователей нашли это правило пугающим и решили, что оно свидетельствует о мстительности и жестокости русских.

«Они серьезно придерживаются закона "глаз за глаз"», «Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда?», «А все не останутся так без ног?», «Русские очень жестоки», - заявили пользователи в комментариях.

Другие же назвали примету справедливой и отметили, что в ней есть смысл. Один из комментаторов сообщил, что в Румынии делают так же.