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«Точно к ним не поеду». Иностранцев напугала распространенная российская примета

Вероника Полынина
1 час назад

Иностранные пользователи Twitter обсудили российскую примету, согласно которой, если человеку наступили на ногу, он должен ответить наступившему тем же.

Иностранцев напугала распространенная российская примета
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Если вы наступили кому-либо на ногу в России, то согласно нормам этикета следует выставить вперед собственную, чтобы вам наступили в ответ», — приводит РИА «Новости» сообщение в аккаунте, где пользователи делятся необычными фактами.

Часть пользователей нашли это правило пугающим и решили, что оно свидетельствует о мстительности и жестокости русских.

«Они серьезно придерживаются закона "глаз за глаз"», «Что ж, тогда я точно не поеду в Россию. Кстати, кто-нибудь знает, это вообще правда?», «А все не останутся так без ног?», «Русские очень жестоки», - заявили пользователи в комментариях.

Другие же назвали примету справедливой и отметили, что в ней есть смысл. Один из комментаторов сообщил, что в Румынии делают так же.

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Никто из пользователей не упомянул, что россияне наступают друг другу на ноги, чтобы не поссориться.

Общество,РИА Новости,
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