Оперный певец Павел Локшин умер от COVID-19

Солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин умер в возрасте 31 года. Как сообщает издание 74.ru, причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.

Фото: vk.com vk.com

«14 октября ушел из жизни солист Челябинского театра оперы и балета Павел Локшин (20.01.1990-14.10.2021). Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким!» - говорится на странице Челябинского театра оперы и балета в соцсети «ВКонтакте».

Павел Локшин исполнял басовые партии в спектаклях «Жизнь за царя», «Фауст», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Моцарт и Сальери», «Руслан и Людмила» и так далее.