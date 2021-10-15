Оперный певец Павел Локшин умер от COVID-19

Солист Челябинского театра оперы и балета имени М. И. Глинки Павел Локшин умер в возрасте 31 года. Как сообщает издание 74.ru, причиной смерти стала пневмония, вызванная COVID-19.
«14 октября ушел из жизни солист Челябинского театра оперы и балета Павел Локшин (20.01.1990-14.10.2021). Скорбим и приносим глубочайшие соболезнования родным и близким!» - говорится на странице Челябинского театра оперы и балета в соцсети «ВКонтакте».
Павел Локшин исполнял басовые партии в спектаклях «Жизнь за царя», «Фауст», «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Моцарт и Сальери», «Руслан и Людмила» и так далее.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре в возрасте 62 лет скончался член Совета Федерации от Республики Адыгея Олег Селезнев. Как рассказал глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко, причиной смерти стал коронавирус.