Коммунальщики Екатеринбурга рассылают письма с матом

«Жильцы бунтуют против управляющей компании „Полесье“. В итоге провели голосование и выбрали новую компанию „Набережная“. И вот эта новая отправляет запрос в старую и получает письменный ответ, что может идти на три буквы», — рассказала собеседница агентства, попросившая не называть ее имя.