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Коммунальщики Екатеринбурга рассылают письма с матом

Ura.Ru
30 минут назад

Жильцы дома №20 по улице Раевского в Екатеринбурге возмутились хамством сотрудников управляющей компании «Полесье», которая обслуживает многоэтажку. Об этом URA.RU сообщила одна из собственниц квартир в доме. Девушка рассказала, что жильцы пытаются сменить УК, но сталкиваются с различными препятствиями со стороны коммунальщиков.

Коммунальщики Екатеринбурга рассылают письма с матом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Жильцы бунтуют против управляющей компании „Полесье“. В итоге провели голосование и выбрали новую компанию „Набережная“. И вот эта новая отправляет запрос в старую и получает письменный ответ, что может идти на три буквы», — рассказала собеседница агентства, попросившая не называть ее имя.

Фото письма оказалось в домовом чате жильцов, которые предоставили снимок в распоряжение редакции. В электронной переписке указывается, что письмо отправил бухгалтер управляющей компании Эдуард Пономарев. Директор УК «Полесье» Елена Пономарева, сказала, что не в курсе ситуации и попросила перезвонить.

Позже на звонок корреспондента ответил главный инженер компании Игорь Пономарев.

«Я так понимаю, что кто-то, скорей всего, взломал нашу почту. Кто-то специально это делает, чтобы нас везде подставить во всех смертных грехах. Никто из наших сотрудников не мог такого сделать», — заявил Игорь Пономарев.

Мужчина объяснил, что директор компании Елена Пономарева приходится ему супругой, Эдуард их сын.

«Мы с ним общались на эту тему, он сказал, что даже не заходил в почту в тот день», — сказал Пономарев старший.

Общество,Елена Пономарева,Игорь Пономарев,
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