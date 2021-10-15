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Россиянам напомнили правила въезда в открывающиеся в ноябре страны

Анна Безрукова
46 минут назад

С 9 ноября Россия возобновит авиасообщение с девятью странами. Но только шесть из них с различными ограничениями будут доступны для обычных граждан. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиянам напомнили правила въезда в открывающиеся в ноябре страны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, Нидерланды останутся для россиян закрытыми, а в Норвегию смогут улететь только определенные категории граждан, и туристы в нее не входят. То же относится и к Швеции, где не признали российские вакцины от ковида.

Чтобы попасть на Багамские острова, потребуется получение туристической медицинской визы на сайте travel.gov.bs. При этом по прибытии нужно будет показать отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше, чем за пять дней до этого.

В Иране привитые россияне, кроме соответствующего сертификата, должны показать только отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за четыре дня до прибытия. Всем остальным нужно будет сделать дополнительный тест по прилету, а также побыть в течение полумесяца на карантине.

Оман доступен только для иностранцев, прошедших вакцинирование, в том числе, и "Спутником V". Накануне полета в страну потребуется зарегистрироваться на специальном портале и указать в профиле данные сертификата и результат ПЦР-теста. Последний необходимо выполнить за 72 часа до поездки или за 96 часов, если полет продолжается более восьми часов. Получение визы доступно в местном аэропорту.

В Словении можно оказаться только при наличии шенгенской визы, а также выполнении одного из условий. В числе главных требований – предоставление отрицательного ПЦР-теста (не ранее чем за 72 часа) либо экспресс-теста на антиген (за 48 часов), наличие COVID-сертификата ЕС или справки о вакцинации от ковида, в том числе "Спутником V" или другой вакциной.

Перед путешествием в Тунис пассажирам потребуется заполнить бланк о состоянии здоровья, после чего загрузятся два документа, которые нужно распечатать, подписать и показать при посадке и по прилету.

Общество,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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