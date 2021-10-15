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ЕС осудил проведение всероссийской переписи в Крыму

Алиса Селезнёва
42 минуты назад

В Евросоюзе выступили с осуждением проведения всероссийской переписи населения в Крыму и Севастополе, а также начавшейся призывной кампании в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Запад отреагировал на проведение всероссийской переписи в Крыму
Фото: ТАССТАСС

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. В отношении России были введены санкции.

Внешнеполитическая служба ЕС выступила с заявлением об осуждении проведения переписи населения на территории Крыма и Севастополя с 15 октября по 14 ноября.

«ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на нелегально аннексированной украинской территории Крыма и Севастополя, а также начало очередной призывной кампании 1 октября», - говорится в заявлении.

В ЕС предположили, что Россия таким образом пытается «узаконить аннексию» Крыма и тем самым еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.

В России стартовала перепись населения

Накануне появилась информация, что школьники из Малой академии наук в Севастополе получили от британского королевского двора ответ на письмо, которое направили в адрес Елизаветы II еще летом этого года. В ответе фрейлина королевы Великобритании - Филиппа де Пасс отметила, что Елизавета II была рада узнать об увлечении детей из России английским языком. При этом в адресе на конверте было написано: «Севастополь. Россия».
Общество,Елизавета II,РАН,ЕС,
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