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Оперштаб скорректировал данные по коронавирусу и рассказал о текущей ситуации

Анна Безрукова
30 минут назад

Из-за технической ошибки статистика по коронавирусу за 14 октября, представленная оперштабом накануне, была неточной. Согласно скорректированным показателям, на 14 октября число подтвержденных летальных исходов в Москве составило 71, а не 72. Количество смертей в целом по России за сутки составило 985, а не 986. Общее число смертей по стране на ту же дату было равным 220 314 (вместо 220 315).

Оперштаб изменил данные по коронавирусу за 14 октября
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За последние сутки, по информации на 15 октября, в России зафиксировано 32 196 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели симптомов заболевания. За указанный период 999 пациентов с COVID-19 скончались. Полностью выздоровели 22 268 человек, сообщили в оперштабе.

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