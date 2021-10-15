Оперштаб изменил данные по коронавирусу за 14 октября

Из-за технической ошибки статистика по коронавирусу за 14 октября, представленная оперштабом накануне, была неточной. Согласно скорректированным показателям, на 14 октября число подтвержденных летальных исходов в Москве составило 71, а не 72. Количество смертей в целом по России за сутки составило 985, а не 986. Общее число смертей по стране на ту же дату было равным 220 314 (вместо 220 315).