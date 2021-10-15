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Жители Донецка заблокировали штаб-квартиру ОБСЕ

Алиса Селезнёва
58 минут назад

Активисты общественных организаций ДНР заблокировали штаб-квартиру ОБСЕ в Донецке, добиваясь реакции миссии на задержание Украиной сотрудника центра по прекращению огня Андрея Косяка. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

Жители Донецка заблокировали штаб-квартиру ОБСЕ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

13 октября стало известно, что на территории Украины был задержан представитель Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ЛНР. На странице украинской делегации в трехсторонней группе в Facebook появилось сообщение, что «группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ», а задержанный «подозревается в совершении в 2010 году тяжкого преступления».

В свою очередь представитель Луганской народной республики на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе Родион Мирошник в своем Telegram-канале обвинил Украину в нарушении договоренностей, в том числе и о предоставлении гарантий безопасности.

Жители Донбасса потребовали «адекватной реакции от мониторинговой миссии ОБСЕ» на задержание офицера-переговорщика, однако ее не последовало, пишет Telegram-канал WarGonzo.

«В знак протеста активисты республиканских общественных организаций заблокировали штаб-квартиру ОБСЕ, которая расположена в гостинице «Парк Инн» в центре Донецка», - отмечает канал.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что среди протестующих есть как мужчины, так и женщины. Ими перекрыт выезд из здания и с парковки, на которой стоят машины миссии.

«Джипы европейских наблюдателей не могут выдвинуться на патрулирование», - говорится в сообщении WarGonzo.

Общество,Родион Мирошник,ОБСЕ,
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