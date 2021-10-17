В России впервые отмечают День отца

В России в воскресенье, 17 октября, впервые отмечают День отца, новый праздник, установленный президентом России Владимиром Путиным 4 октября 2021 года, сообщает РИА "Новости".
Идею ввести новый праздник в календарь в июле предложила бывшая омбудсвумен Анна Кузнецова, ее идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты. По словам Кузнецовой, эта мера должна подчеркнуть роль отца в воспитании детей и формировании семейных ценностей.
В качестве ежегодной даты было предложено третье воскресенье октября. До введения Дня отца на федеральном уровне, этот праздник в том или ином виде отмечался в 28 регионах России. Опросы ВЦИОМ и АНО "Национальные приоритеты" показывают, что почти половина россиян - 49% - планируют поздравить отцов с праздником.
Ранее в "Союзе отцов" рассказали, как праздновать День отца. Исполнительный директор "Союза отцов" также добавил, что День отца России позволяет привлечь внимание общества и самих отцов к своему статусу и участию в жизни детей, а также "полноценно реализовать в воспитании детей свой мужской потенциал".