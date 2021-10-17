В России впервые отмечают День отца

В России в воскресенье, 17 октября, впервые отмечают День отца, новый праздник, установленный президентом России Владимиром Путиным 4 октября 2021 года, сообщает РИА "Новости".

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Идею ввести новый праздник в календарь в июле предложила бывшая омбудсвумен Анна Кузнецова, ее идею поддержали в Министерстве труда и социальной защиты. По словам Кузнецовой, эта мера должна подчеркнуть роль отца в воспитании детей и формировании семейных ценностей.

В качестве ежегодной даты было предложено третье воскресенье октября. До введения Дня отца на федеральном уровне, этот праздник в том или ином виде отмечался в 28 регионах России. Опросы ВЦИОМ и АНО "Национальные приоритеты" показывают, что почти половина россиян - 49% - планируют поздравить отцов с праздником.