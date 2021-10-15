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Минздрав обновил рекомендации по лечению пациентов с коронавирусом

Парламентская газетаиещё 1
53 минуты назад

Министерство здравоохранения России выпустило 13-ю версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Документ опубликован в пятницу на сайте ведомства.

Минздрав изменил рекомендации по лечению COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, в новой версии документа внесены изменения в разделы, которые касаются лекарственной терапии, в том числе уточнена возможность использования моноклональных антител в терапии COVID-19, то есть клонированных молекул, которые вырабатывает иммунная система. Они могут связать и нейтрализовать возбудитель заболевания.

Описан худший вариант развития пандемии COVID

В ведомстве отметили, что использование таких антител у пациентов, у которых высок риск тяжелого течения заболевания, поможет нейтрализовать вирус на раннем этапе и остановить его неблагоприятное развитие, передаёт ТАСС.

Помимо этого, в рекомендациях содержатся усовершенствованные схемы лечения для амбулаторных пациентов, которые позволяют предупреждать избыточную воспалительную реакцию на раннем этапе. В частности, при среднетяжелом течении заболевании на амбулаторном этапе возможно назначение пациентам ингибиторов янус-киназ, то есть барицитиниба или тофацитиниба. При этом, в течение первых семи дней болезни или при положительной РНК SARS-CoV-2 такая терапия проводится в сочетании с препаратами этиотропного лечения (фавипиравиром и интерфероном-альфа), а также с пероральными антикоагулянтами.

Ранее обновленные методические рекомендации Минздрава по лечению пациентов с COVID-19 были опубликованы в конце сентября. Тогда препарат умифеновир («Арбидол») был исключён из схемы лечения лиц, имеющих факторы риска, с лёгким течением заболевания в условиях стационара. 
Общество,Минздрав РФ,ИТАР-ТАСС,
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