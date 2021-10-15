Ученые раскрыли опасное свойство коронавируса

Немецкие ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в органы зрения, а также инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза. Об этом говорят приведенные в статье в электронной библиотеке bioRxiv итоги исследования. Его провели специалисты из Института Макса Планка.

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Указывается, что ученые подвергли клетки сетчатки глаза воздействию SARS-CoV-2. В результате выяснилось, что коронавирус и правда способен инфицировать клеточную структуру, а иммунофлуоресценция зафиксировала нахождение белков хантавируса SARS-CoV-2 в клетках сетчатки глаза.

Итоги исследования продемонстрировали, что в фоторецепторах и нервных клетках сетчатки есть вирусные зоны. Они, в свою очередь, показывают место размножения коронавируса, полагают авторы.

Также ученые предположили, что именно это может быть одной из причин, по которой ряд пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, говорят о проблемах со зрением.