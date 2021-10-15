Ученые раскрыли опасное свойство коронавируса

Немецкие ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 может проникать в органы зрения, а также инфицировать фоторецепторы и нервные клетки сетчатки глаза. Об этом говорят приведенные в статье в электронной библиотеке bioRxiv итоги исследования. Его провели специалисты из Института Макса Планка.
Указывается, что ученые подвергли клетки сетчатки глаза воздействию SARS-CoV-2. В результате выяснилось, что коронавирус и правда способен инфицировать клеточную структуру, а иммунофлуоресценция зафиксировала нахождение белков хантавируса SARS-CoV-2 в клетках сетчатки глаза.
Итоги исследования продемонстрировали, что в фоторецепторах и нервных клетках сетчатки есть вирусные зоны. Они, в свою очередь, показывают место размножения коронавируса, полагают авторы.
Также ученые предположили, что именно это может быть одной из причин, по которой ряд пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, говорят о проблемах со зрением.
Такого рода явление, как предполагают исследователи, может быть связано с влиянием SARS-CoV-2 на воспалительные гены, в том числе медиатор заживления слизистых оболочек - цитокин интерлейкин 33 (IL33). Последний влияет на развитие воспаления сетчатки глаза и деградацию фоторецепторов. Вероятно, что повышенная экспрессия этих генов имеет место в результате иммунного ответа организма на заражение, отмечают ученые. Эти гены блокируют мембранный белок ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2), сокращают инфицирование клеток сетчатки. Получается, что для лечения осложнений на органы зрения не нужны особые медикаменты, а подойдут те же антивирусные препараты или вакцины, которые блокируют фермент ACE2.