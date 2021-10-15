«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут. (…) В человеческом геноме есть опции, которые свидетельствуют о том, что в прошлом люди быстро эволюционировали под действием каких-то внешних обстоятельств», - пояснила она.