Самое плохое, что может случиться с человечеством под влиянием коронавируса, - это селекция людей. Об этом в интервью Lenta.ru рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США), вирусолог Анча Баранова.
«С точки зрения эволюции самое плохое, что может случиться, — это селекция людей. Наиболее чувствительные генотипы просто меньше размножатся — я не говорю, что вымрут. (…) В человеческом геноме есть опции, которые свидетельствуют о том, что в прошлом люди быстро эволюционировали под действием каких-то внешних обстоятельств», - пояснила она.
При этом, по словам эксперта, отбор по вирусу просто будет более жестким, чем, например, отбор по устойчивости к холоду.
«У большинства европейцев, например, часто отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда. А у большинства африканцев они есть. Существует гипотеза, что это из-за какого-то древнего коронавируса, который пришел к нашим предкам и многих выкосил», - пояснила она.
Анча Баранова уверена, что даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой.
«И коронавирусу в ней будет уже не порезвиться», - считает она.
В конце 2019 года в Китае началась вспышка коронавируса. К марту 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии. По данным университета Джонса Хопкинса, число заболевших во всем мире уже превысило 239 млн человек.