Путин наградил Маслякова орденом

Президент России Владимир Путин наградил ведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, основатель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» на «Первом канале» получил орден «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».
Александр Масляков заведует «КВН» с 1964 года. Помимо этого, он является действующим членом фонда «Академия российского телевидения» и основателем телевизионного творческого объединения «АМИК». За свою карьеру не раз становился обладателем разного рода премий и наград. Также имеет звание заслуженного деятеля искусств России.
Получив медаль «За заслуги перед Отечеством» I степени Масляков стал полным кавалером данного ордена. Ранее, в 2006 году он был награжден орденом IV степени, в 2011-м — III степени, а в 2016-м — II степени.