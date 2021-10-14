Путин наградил Маслякова орденом

Президент России Владимир Путин наградил ведущего Александра Маслякова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

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Согласно документу, основатель и бессменный ведущий «Клуба веселых и находчивых» на «Первом канале» получил орден «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».

Александр Масляков заведует «КВН» с 1964 года. Помимо этого, он является действующим членом фонда «Академия российского телевидения» и основателем телевизионного творческого объединения «АМИК». За свою карьеру не раз становился обладателем разного рода премий и наград. Также имеет звание заслуженного деятеля искусств России.