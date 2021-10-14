Из паспорта убрали одну графу

МВД России исключило из паспорта гражданина Российской Федерации графу о личном коде человека. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.
"В текущем году постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ", - сказал он, выступая на заседании круглого стола в Совете Федерации.
Ранее сообщалось, что МВД России совместно с Минцифры занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года. В настоящее время обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.