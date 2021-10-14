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МВД исключило из паспорта графу о личном коде человека

ТАСС
19 минут назад

МВД России исключило из паспорта гражданина Российской Федерации графу о личном коде человека. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Сергей Манаенков.

Из паспорта убрали одну графу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В текущем году постановлением правительства были внесены изменения, которые предусматривают исключение личного кода из паспорта гражданина РФ", - сказал он, выступая на заседании круглого стола в Совете Федерации.

Ранее сообщалось, что МВД России совместно с Минцифры занимаются проработкой требований к порядку выдачи и оформления электронных паспортов, введение которых в рамках пилотного проекта в Москве запланировано на конец 2021 года. В настоящее время обсуждаются требования к инфраструктуре выдачи и применения электронных паспортов, а также оборудованию, необходимому для его оформления.

Общество,Совет Федерации,МВД,
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