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В Мурманске пройдёт Фестиваль музеев Арктики

RT на русском
20 минут назад

В Мурманске с 15 по 17 октября впервые пройдёт Фестиваль музеев Арктики «Museum crossing Arctic World».

В Мурманске пройдёт Фестиваль музеев Арктики
Фото: APAP

Об этом сообщает Nord-News.

На мероприятии можно будет ознакомиться с деятельностью музеев России из восьми регионов, расположенных за Северным полярным кругом: Чукотки, Красноярского края, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.

Площадкой, объединяющей учреждения культуры, выступит Мурманский областной краеведческий музей.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Мурманской области и Мурманского морского торгового порта.

Как ранее сообщало агентство «Крыминформ», в Ялте 9 октября состоялся арт-фестиваль «Город Золотой».

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