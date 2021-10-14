В Мурманске пройдёт Фестиваль музеев Арктики

В Мурманске с 15 по 17 октября впервые пройдёт Фестиваль музеев Арктики «Museum crossing Arctic World».

На мероприятии можно будет ознакомиться с деятельностью музеев России из восьми регионов, расположенных за Северным полярным кругом: Чукотки, Красноярского края, Якутии, Ненецкого и Ямало-Ненецкого округов, Карелии, Архангельской и Мурманской областей.