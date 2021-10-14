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Песков назвал условие введения жестких ограничений из-за COVID-19

Алиса Селезнёва
1 час назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал отказ от вакцинации от коронавируса «безответственным», отметив, что условием принятия чрезвычайных мер против COVID-19 станет «захлебывающаяся» система здравоохранения. Об этом пишет РИА Новости.

Песков назвал условие введения жестких ограничений из-за COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня в России был установлен новый антирекорд по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки было выявлено 31 299 новых случаев COVID-19 и зафиксировано 986 летальных исходов.

Песков подчеркнул, что в условиях рост заболеваемости коронавирусом считает отказ от вакцинации опасным. При этом выходом из ситуации в Кремле назвали просветительскую работу.

«Продолжать разъяснять людям, что надо прививаться, продолжать разъяснять, не скрывая самых трагических фактов, таких как рост смертности, рост заболеваемости. Это действительно безответственно — не делать прививку. Это убивает», - подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Он также отметил, что нет какой-то черты, после которой федеральные власти будут готовы перейти от призывов к «более решительным действиям», и пока врачи справляются с ситуацией, чрезвычайные меры приниматься не будут.

«Медицинская инфраструктура мобилизована. И, конечно, сейчас больше и технологий лечения, и протоколов лечения, и инфраструктурных возможностей, поэтому до тех пор, пока в отдельно взятом регионе вот эта инфраструктура здравоохранения не захлебывается, находится в рабочем состоянии, так оно и будет продолжаться», - пояснил он.

При этом Песков заметил, что в тех регионах, где ситуация приближается к критической, власти, «исходя их своих особых полномочий, принимают иные решения», пишет ТАСС.

Ранее губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предупредил об угрозе локдауна из-за COVID-19. По его словам, обстановка с коронавирусом в регионе близка к критической.

Общество,Дмитрий Азаров,Дмитрий Песков,РИА Новости,ИТАР-ТАСС,
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