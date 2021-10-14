Умерла певица Бэла Руденко

Бэла Руденко родилась в 1933 году в Луганской области. Петь начала еще в раннем возрасте. Свой первый концерт дала перед ранеными бойцами Красной армии в ферганском госпитале во время Великой Отечественной войны.

В 1955 году после окончания одесской консерватории дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета. В следующем году начала выступать в Киевском театре оперы и балета имени Т. Шевченко. В 27 лет получила звание народной артистки СССР. Много гастролировала по России и за рубежом. С 1972 по 1995 год была солисткой Большого театра. Также она обучала вокалу в Московской консерватории имени П. Чайковского — с 1989 года была профессором кафедры сольного пения.