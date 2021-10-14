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Умерла оперная певица и народная артистка СССР Бэла Руденко

Вечерняя Москваиещё 3
40 минут назад

На 89-м году жизни скончалась народная артистка СССР, оперная певица Бэла Руденко. Об этом в четверг, 14 октября, сообщил российский критик Андрей Плахов.

Умерла певица Бэла Руденко
Фото: ТАССТАСС

— На 89-м году жизни умерла выдающаяся оперная певица Бэла Андреевна Руденко, — написал он в своем Facebook.

Бэла Руденко родилась в 1933 году в Луганской области. Петь начала еще в раннем возрасте. Свой первый концерт дала перед ранеными бойцами Красной армии в ферганском госпитале во время Великой Отечественной войны.

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В 1955 году после окончания одесской консерватории дебютировала на сцене Одесского театра оперы и балета. В следующем году начала выступать в Киевском театре оперы и балета имени Т. Шевченко. В 27 лет получила звание народной артистки СССР. Много гастролировала по России и за рубежом. С 1972 по 1995 год была солисткой Большого театра. Также она обучала вокалу в Московской консерватории имени П. Чайковского — с 1989 года была профессором кафедры сольного пения.

Общество,Бэла Руденко,Андрей Плахов,
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