Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему пенсионерка 35 лет живёт в железной ржавой бочке без воды, отопления и света. В советское время женщина работала крановщицей на военном заводе и стояла в очереди на жильё. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из общежития в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жильё женщина не получила до сих пор. У неё нет ни льгот, ни детей, ни близких родственников.