В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+8° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.08
Войти в почту

Живущая в бочке омичка отказалась переезжать в дом-интернат

Говорит Москва
52 минуты назад

Пенсионерка попросила власти провести ей электричество. Об этом агентству РИА Новости сообщили в администрации Омска.

Там рассказали, что 64-летней женщине предлагали переезд в геронтологический центр и дом-интернат, но она отказалась.

Накануне председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему пенсионерка 35 лет живёт в железной ржавой бочке без воды, отопления и света. В советское время женщина работала крановщицей на военном заводе и стояла в очереди на жильё. В 1986 году профком посоветовал ей переехать из общежития в бочку, чтобы очередь сократилась. Позже завод перестал работать, а жильё женщина не получила до сих пор. У неё нет ни льгот, ни детей, ни близких родственников.

Для части граждан введут особые тарифы на электричество

С 2002 года она стоит в очереди на жильё по соцнайму, сейчас она на 11 221 месте.
Общество,Видео,Александр Бастрыкин,СКР,
25
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители