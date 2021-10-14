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Богомолов заявил о сведении счетов с Собчак после смертельной аварии

Анна Безрукова
28 минут назад

Супруг телеведущей Ксении Собчак, театральный режиссер Константин Богомолов назвал подонками тех, кто решил использовать ДТП в Сочи, чтобы «свести счеты» с его женой и «прочитать ей нотацию». Он считает, что в этой трагедии «все стали жертвами» — как родственники погибших, так и виновник аварии.

Богомолов рассказал о сведении счетов с Собчак после ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Здесь несчастны все. И близкие погибших. И водитель. И спасшиеся. Все оказались жертвами. Но последние подонки здесь те, кто использует трагедию, чтобы свести счеты и прочитать нотацию», — написал Константин Богомолов у себя в Instagram.

Также он добавил, что любые рассуждения о ДТП с участием Ксении Собчак бессмысленны. Он назвал историю ужасной, потому что в аварии погибли люди, и подчеркнул, что тут «ничего не прибавишь и не убавишь».

Момент ДТП с участием Собчак попал на видео

Напомним, авария с участием Собчак произошла 9 октября в Сочи. Mercedes, в котором ехала телеведущая, столкнулся с машиной марки Volkswagen. В результате ДТП погибли два человека. Собчак осталась в живых, но получила сотрясение мозга и множественные травмы. Водитель Mercedes признал свою вину свою. Адлерский районный суд отправил его под домашний арест на двухмесячный срок. Собчак вручена повестка с требованием вернуться в Сочи. Она будет давать показания следствию, а также примет участие в очной ставке с водителем Mercedes.

«Ксения Собчак должна явиться к следователям. Ее ожидает проверка показаний на месте, а также очная ставка с водителем транспортного средства, в котором она направлялась в аэропорт», — сообщили ранее в пресс-центре МВД.

Общество,Ксения Собчак,Константин Богомолов,МВД,
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