На портале Госуслуг появятся три суперсервиса

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство страны собирается запустить три новых суперсервиса на портале Госуслуг в 2022 году, передает ТАСС.
По словам вице-премьера, в 2022 году правительство запланировали расширить функционал уже имеющихся суперсервисов, чтобы они стали более удобными для россиян. Так, предполагается подключить почти 100 процентов государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», который поможет перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.
«Изменения также коснутся суперсервиса "Мое здоровье онлайн" — это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн», — подчеркнул Чернышенко.
Кроме того, в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» захотели активно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно. Вице-премьер также сообщил, что на портале введут электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе «Трудовые отношения онлайн».
Ранее стало известно, что на Госуслугах появится доступ ко всей медкарте. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев на оперативном совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.