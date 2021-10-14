На портале Госуслуг появятся три суперсервиса

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что правительство страны собирается запустить три новых суперсервиса на портале Госуслуг в 2022 году, передает ТАСС.

В 2022 году на портале Госулуг появятся такие суперсервисы, как «Трудовая миграция онлайн» (поиск вакансий, прохождение онлайн-собеседований, заключение трудового договора), «Безбумажные перевозки пассажиров и грузов» (оформление электронных транспортных накладных, электронных путевых листов и документов на перевозку грузов) и «Цифровое строительство» (получение услуг от подготовки к строительству до ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства).

По словам вице-премьера, в 2022 году правительство запланировали расширить функционал уже имеющихся суперсервисов, чтобы они стали более удобными для россиян. Так, предполагается подключить почти 100 процентов государственных вузов к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», который поможет перейти на электронную зачетную книжку и электронный студенческий билет.

«Изменения также коснутся суперсервиса "Мое здоровье онлайн" — это постановка на учет в качестве застрахованного лица в системе ОМС, получение цифрового полиса ОМС, выбор страховой медицинской организации и прикрепление к медицинской организации онлайн», — подчеркнул Чернышенко.

Кроме того, в рамках суперсервиса «Пенсия онлайн» захотели активно уведомить о предварительном расчете пенсии мужчин и женщин, достигших 45 и 40 лет соответственно. Вице-премьер также сообщил, что на портале введут электронный кадровый документооборот между работниками и работодателями и комплекс электронных услуг в области содействия занятости населения на суперсервисе «Трудовые отношения онлайн».