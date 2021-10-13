Жителей Центральной России предупредили о сильном ветре

В четверг, 14 октября, в ряде регионов ЦФО ожидается сильный дождь и ветер с порывами до 17 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Так, в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской и Московской областях ожидается местами сильный дождь. В Белгородской. Брянской, Воронежской, Курской и Орловской областях синоптики прогнозируют ветер, местами с порывами до 17 м/с.

Как сообщили в Гидрометцентре, 14-15 октября с юга-запада на северо-восток через ЦФО будет перемещаться активный южный циклон, который станет причиной дождей. Ночные температуры прогнозируются в пределах 1-6 градусов тепла, на юге - плюс 7-12 градусов, днем от 7 до 14 градусов выше нуля. В пятницу, 15 октября, днем немного похолодает: температура понизится на 2-4 градуса.