В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 1 балл
USD 71.86EUR 83.00BRENT 83.34
Войти в почту

Умер актер Валерий Долженков

Вероника Полынина
44 минуты назад

Заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет. О смерти актера сообщили в столичном Театре на Юго-Западе, где он служил с 1994 года.

Умер актер Валерий Долженков
Фото: Фото Сергея Тупталова с сайта teatr-uz.ruФото Сергея Тупталова с сайта teatr-uz.ru

«Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек (...) Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», - говорится в сообщении на сайте театра.

Валерий Долженков родился 21 апреля 1947 года. Окончил факультет актерского мастерства ГИТИСа. Работал в Центральном детском театре, затем в Московском Экспериментальном театре под руководством Г. Юденича, а в 1994 году пришел в Театр на Юго-Западе.

Помимо театральных ролей, артист известен по съемкам в сериале «Земский доктор». Его также можно увидеть в кинолентах «На углу у Патриарших», «Кодекс чести», «Гражданин начальник».

О причинах смерти Валерия Долженкова не сообщается.

Общество,Валерий Долженков,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители