Умер актер Валерий Долженков

«Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек (...) Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», - говорится в сообщении на сайте театра.