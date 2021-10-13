Умер актер Валерий Долженков

Заслуженный артист России Валерий Долженков умер в возрасте 74 лет. О смерти актера сообщили в столичном Театре на Юго-Западе, где он служил с 1994 года.
«Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек (...) Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым», - говорится в сообщении на сайте театра.
Валерий Долженков родился 21 апреля 1947 года. Окончил факультет актерского мастерства ГИТИСа. Работал в Центральном детском театре, затем в Московском Экспериментальном театре под руководством Г. Юденича, а в 1994 году пришел в Театр на Юго-Западе.
Помимо театральных ролей, артист известен по съемкам в сериале «Земский доктор». Его также можно увидеть в кинолентах «На углу у Патриарших», «Кодекс чести», «Гражданин начальник».
О причинах смерти Валерия Долженкова не сообщается.