Вассерман объяснил свое появление в Думе без знаменитой жилетки

Публицист и эрудит Анатолий Вассерман, получивший депутатский мандат в Госдуме VIII созыва, рассказал, почему пришел на первое заседание без своей знаменитой жилетки.
В комментарии «НСН» Вассерман опроверг информацию о том, что охрана Госдумы якобы вынудила его снять жилет, потому что в карманах находились колюще-режущие предметы.
«Это байка. Я действительно был без жилета, но по более прозаичной причине. Кучу инструментов в жилете и брюках я таскаю, исходя из того, что они могут неожиданно пригодиться. Обычно я за целый день захожу в несколько разных мест, но сейчас получается, что я добираюсь до Думы и обратно на метро. Я живу так, что мне удобнее ездить на метро, чем толкаться по пробкам в центре города», - сказал депутат.
Он пояснил, что почти все вещи, которые он носит в жилете, сейчас ему оказались не нужны, и пообещал появляться в своем привычном одеянии, когда будет приезжать на заседания Госдумы «из другого места».
Напомним, Вассерману на выборах удалось набрать 33,66% голосов и обойти конкурентов Алену Попову из «Яблока» и Сергея Обухова из КПРФ. Он вступил в думскую фракцию «Cправедливая Россия — За правду». По словам депутата, вопрос о членстве в партии не поднимался.