Вассерман объяснил свое появление в Думе без знаменитой жилетки

«Это байка. Я действительно был без жилета, но по более прозаичной причине. Кучу инструментов в жилете и брюках я таскаю, исходя из того, что они могут неожиданно пригодиться. Обычно я за целый день захожу в несколько разных мест, но сейчас получается, что я добираюсь до Думы и обратно на метро. Я живу так, что мне удобнее ездить на метро, чем толкаться по пробкам в центре города», - сказал депутат.