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Умер первый директор Чернобыльской АЭС

Елена Прошина
41 минуту назад

Умер первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, он руководил ЧАЭС в момент катастрофы. О кончине мужчины в Facebook-аккаунте сообщила пресс-служба предприятия.

Умер первый директор Чернобыльской АЭС
Фото: FacebookFacebook

«Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в посте.

Виктор Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 год. После взрыва на станции в 1988 году его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима. Брюханова судили по статье 220 УК УССР – за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. В сентябре 1991 года его освободили. Брюханов участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.

Минуты страха: хроника аварии на Чернобыльской АЭС

Ранее «Аргументы недели» писали со ссылкой на сына бывшего директора Чернобыльской АЭС, что мужчина находится в клинике на лечении. По словам Олега Брюханова, у его отца сильно развилась деменция и он уже не узнает даже своих родных.

Общество,Виктор Брюханов,
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