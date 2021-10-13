Умер первый директор Чернобыльской АЭС

Умер первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, он руководил ЧАЭС в момент катастрофы. О кончине мужчины в Facebook-аккаунте сообщила пресс-служба предприятия.

Фото: Facebook Facebook

«Сегодня на 85-м году скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — говорится в посте.

Виктор Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 год. После взрыва на станции в 1988 году его приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима. Брюханова судили по статье 220 УК УССР – за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. В сентябре 1991 года его освободили. Брюханов участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.