Более 80 специалистов пройдут обучение в «Мастерской новых медиа» в 2021 году

«Сегодня важно понимать, что вы формируете информационную повестку органов исполнительной власти, интерпретируете их действия. Необходимо правильно подать их людям, чтобы они не только нас слышали, но и восприняли те месседжи, которые мы хотели бы донести. Я рассчитываю, что благодаря этому курсу, мастерам, которые будут принимать участие в вашем обучении, вам удастся получить полезную информацию и стать более эффективными. Правительство России заинтересовано, чтобы не только федеральные органы исполнительной власти, но и органы власти по всей стране могли максимально понятно, доступно, человеческим языком разговаривать с нашими гражданами, рассказывая, что мы делаем: и словами, и в виде инфографики, и видео», — сказал заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин.