Более 80 специалистов пройдут обучение в «Мастерской новых медиа» в 2021 году

В Подмосковье стартовал первый поток направления «Стратегические коммуникации» образовательной программы для специалистов в области интернет-коммуникаций «Мастерская новых медиа». Слушателями первого потока стали более 80 специалистов в сфере PR. Образовательная программа организована автономной некоммерческой организацией «Диалог» и президентской платформой «Россия — страна возможностей» на базе мастерской управления «Сенеж».
Участие в программе принимают руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений, а также специалисты и руководители PR-агентств.
«Сегодня важно понимать, что вы формируете информационную повестку органов исполнительной власти, интерпретируете их действия. Необходимо правильно подать их людям, чтобы они не только нас слышали, но и восприняли те месседжи, которые мы хотели бы донести. Я рассчитываю, что благодаря этому курсу, мастерам, которые будут принимать участие в вашем обучении, вам удастся получить полезную информацию и стать более эффективными. Правительство России заинтересовано, чтобы не только федеральные органы исполнительной власти, но и органы власти по всей стране могли максимально понятно, доступно, человеческим языком разговаривать с нашими гражданами, рассказывая, что мы делаем: и словами, и в виде инфографики, и видео», — сказал заместитель руководителя аппарата правительства Российской Федерации Леонид Левин.
Он также отметил необходимость не только уметь интерпретировать события, но и слышать людей, получать обратную связь и учитывать ее в своей работе. Сегодняшняя роль пресс-секретаря, который находится на стыке внешних и внутренних коммуникаций — это в том числе роль модератора, подчеркнул Левин.
Впервые о программе заявил на финале конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» в мае 2021 года первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Тогда же было подписано соглашение между организациями «Россия — страна возможностей» и «Диалог Регионы».
Генеральный директор президентской платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что запуск мастерской стал ответом на актуальные вызовы.
«Здесь собрались более 80 участников, представлены все восемь федеральных округов. В ближайшие месяцы вас ждут три шестидневных модуля. Вы научитесь создавать медиастратегии, презентовать себя и свои идеи, формировать бренд организации, узнаете, как измеряется эффективность коммуникации, и, что немаловажно, научитесь работать с рисками в вашей профессии. Недаром наша программа называется Мастерской: мы ориентируемся на мастеров — с вами будут работать ведущие специалисты в сфере коммуникаций», — отметил Комиссаров.
Среди мастеров программы будут директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов и президент коммуникационного холдинга «ГРУППА ИМА» Андрей Гнатюк.
Первый модуль мастерской будет посвящен формированию бренд-стратегии. На втором модуле слушатели узнают об инструментах измерения коммуникаций и научатся антикризисным коммуникациям. В заключительном модуле разговор пойдет об инструментарии PR-специалиста, маркетинговых инструментах в связях с общественностью, формировании команды и самопрезентации.