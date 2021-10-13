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В кабмине предупредили о появлении «климатических мигрантов»

Елена Прошина
34 минуты назад

В России нужно готовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов», пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко.

В кабмине предупредили о появлении «климатических мигрантов»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша задача - срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий [изменения климата] для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов», - сказала Абрамченко на пленарной сессии Третьего Евразийского женского форума.

По ее словам, чтобы минимизировать последствия изменений климата для жителей и экономики, нужно создать национальную систему управления климатическими рисками.

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Она отметила, что до конца года будут подготовлены 10 отраслевых планов адаптации, в которых будут оценены климатические риски для разных видов деятельности, будут определены приоритетные мероприятия по адаптации и потребность в ресурсном обеспечении.

Общество,Виктория Абрамченко,ИТАР-ТАСС,
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