В кабмине предупредили о появлении «климатических мигрантов»

В России нужно готовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов», пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера РФ Викторию Абрамченко .

«Наша задача - срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий [изменения климата] для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов», - сказала Абрамченко на пленарной сессии Третьего Евразийского женского форума.

По ее словам, чтобы минимизировать последствия изменений климата для жителей и экономики, нужно создать национальную систему управления климатическими рисками.

Она отметила, что до конца года будут подготовлены 10 отраслевых планов адаптации, в которых будут оценены климатические риски для разных видов деятельности, будут определены приоритетные мероприятия по адаптации и потребность в ресурсном обеспечении.