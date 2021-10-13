«Останется с нами навсегда»: вирусолог о коронавирусе

Новая коронавирусная инфекция останется с человечеством навсегда. Такой прогноз дал врач-инфекционист Евгений Тимаков. Он считает, что в итоге COVID-19 переболеют все, и в будущем это будет обычное сезонное заболевание, пишет РИА Новости.

Надо понимать, что он останется с нами навсегда, хотим мы этого или не хотим, потому что, захватив все наши страны и всё население, в любом случае, вирус останется, — сказал он на пресс-конференции.

По мнению Тимакова, сейчас стоит вопрос о скорости изменчивости коронавируса в дальнейшем. Он убеждён, что в будущем всё равно будут волны коронавируса, когда каждые полгода-год у людей будет снижаться иммунитет. В результате население всё равно будет заболевать этим или другим штаммом COVID-19, как болеет гриппом раз в 3-4 года, только с другими сроками.

Сейчас у нас растянутая по времени третья волна. И большая часть населения, в том числе и детского населения, проконтактирует с этим новым штаммом коронавируса. От «дельты» дети сейчас болеют чаще, — сказал Тимаков.

По его словам, когда у детей сформируется иммунитет, то для нового поколения это будет как «обычный сезонный коронавирус».

Вирусолог также подчеркнул важность «клеток памяти», которые «обучаются» при каждой встречи с коронавирусом. Соблюдая сейчас масочный режим, люди тем самым дают своему организму маленькую вирусную нагрузку. По сути, это аналог вакцинации, то есть обучение организма к встрече с различными штаммами коронавирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России снова был побит рекорд по смертности от коронавирусной инфекции. За 24 часа от COVID-19 скончались 984 пациента, количество умерших за пандемию достигло 219 329 человек.

Текущая волна коронавирусной инфекции в России будет самой тяжелой и длительной, предрек врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова приводит Telegram-канал «ТАСС».

Специалист считает, что население через полтора-два года может потерять восприимчивость к COVID-19. По его мнению, у детей, которые заражаются коронавирусом сейчас, формируется иммунитет.

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«Поколение, которое будет расти в дальнейшем с этим коронавирусом, будет воспринимать как обычный сезонный коронавирус», — объяснил эксперт.

Ранее Тимаков назвал причину роста смертности от коронавируса в России. По его мнению, это связано с поздним обращением людей к врачам и с большим количеством заболевших.

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что молниеносное распространение и течение коронавируса в последние дни связано с мутацией «дельта»-штамма и халатным отношением россиян к соблюдению противоэпидемических мер, сообщает «Лента.ру».

По его словам, люди перестали опасаться вируса, меньше обращаются к врачам и продолжают распространять инфекцию, а когда дело доходит до необходимости госпитализации, болезнь уже «развивается бурно» и пациента госпитализируют в тяжелом состоянии.

Одновременно с этим из-за возросшей скорости передачи вируса штаммы начали мутировать быстрее, отметил медик. Он добавил, что появляется все больше данных о том, что COVID-19 протекает тяжелее, а смертность, в свою очередь, увеличивается не из-за того, что «люди стали чаще умирать», а из-за того, что стало «больше больных».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что молодой возраст не является «страховкой» от тяжелого течения болезни и осложнений при COVID-19.

По данным оперштаба, 12 октября в России зафиксировано 28 190 случаев заражения COVID-19 за сутки, подтверждено 973 летальных исхода, полностью выздоровели 20 706 человек.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал сроки, когда коронавирус станет сезонным заболеванием. По его словам, это произойдет, когда коллективный иммунитет достигнет 80 процентов, передает ТАСС.

«Можно выстроить абсолютно четкий прогноз: при наличии коллективного иммунитета на уровне 80 процентов, а он состоит из двух составляющих — поствакцинального и естественного — заболевание станет сезонным. Предварительные прогнозы о том, что достаточно будет 60 процентов, к сожалению, в настоящий момент скорректированы во всем мире», — указал эпидемиолог.

По словам Горелова, в России только треть населения имеет иммунитет к COVID-19. Сроки достижения необходимого уровня коллективного иммунитета зависят напрямую от темпов вакцинации, а она, соответственно, от сознательности и активности граждан в этом вопросе.

Эпидемиолог добавил, что в настоящее время привито около 40 миллионов человек, переболело 7,3 миллиона, поэтому коронавирусу «еще есть, где развернуться».

Ранее директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков раскрыл, какие особенности будут у новой волны коронавируса в России. По его мнению, новая волна будет затяжной и иметь несколько всплесков заболеваемости. Подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны.

Заражение коронавирусом не прекратится никогда: будут новые волны заболеваемости COVID-19. Поэтому нужно не паниковать, глядя на статистику, а научиться сосуществовать с SARS-CoV-2. Об этом в своём телеграм-канале написал главный врач московской Городской клинической больницы 71 Александр Мясников:

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