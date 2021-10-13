QR-коды для покупки алкоголя: в Кремле ответили на вопрос об инициативе

Пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова спросили, обсуждалась ли в Кремле инициатива общественников о введении QR-кодов при розничной продаже алкоголя. По его словам, власти не рассматривали этот вопрос, передаёт «Говорит Москва».

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В Кремле — нет (не обсуждается. - NEWS.ru), — сказал Песков.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова подчеркнула, что считает эффективным такой способ стимуляции россиян вакцинироваться.

«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Если мы говорим о продаже алкоголя в розницу, наверное, можно было бы это попробовать ввести, но я думаю, что это не будет введено, потому что это будет массово. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение. Но на самом деле эффективны были бы меры по введению кодов в такси, на продажу алкоголя. Если это будет введено, то это [QR-коды — прим. ГМ] будет гораздо более существенно. Так как у нас запрещена продажа алкоголя онлайн, и люди не смогут купить спиртное, а для нашей страны — это очень весомая неприятность, поэтому возможно это бы дало результат».

Татулова отметила, что повторение сценария с введением системы QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для сферы общепита.

«Для ресторанов это беда, потому что они, как утопающий, который успевает глотнуть воздуха между волнами. Только попытались закрыть предыдущие убытки, и уже наступили следующие. Мы сейчас видим статистику из регионов, в которых вводятся коды — это выручка, упавшая на 80-90%, как это было в Москве в период эпидемии».

В ресторанной отрасли наблюдается отток кадров, констатировала собеседница.

«Москву в тот момент отчасти спасли веранды, сейчас время к зиме, я думаю, что удар будет ещё более серьёзный, очень надеюсь, что до этого не дойдёт. Если это будет продолжаться дальше, то отрасль потеряет вообще всех работников, потому что она находится в постоянной зоне риска, поэтому из неё есть массовый отток людей. Поэтому, если над ней будут продолжать ставить эти эксперименты и превращать её в кнут для тех, кто должен привиться, то я не знаю, с чем мы останемся. Цены в ресторанах за последние полгода поднялись уже, я думаю, что на 40%».

В нескольких регионах России уже ввели QR-коды из-за коронавируса. Система начала действовать в Архангельской, Самарской, Курской, Воронежской областях, в Чечне, Кабардино-Балкарии и Татарстане. Пропуск нужен для посещения общественных мест, его может получить только тот, кто вакцинировался или переболел за последние полгода. С 15 октября для посещения культурных мероприятий и общепита цифровые метки нужны будут в Севастополе и Мордовии.

В России могут повысить возраст, с которого можно будет покупать крепкий алкоголь. Такие поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта" разработал Минздрав РФ, пишут "Известия".

Если документ будет принят, то с марта 2022 года купить алкоголь с содержанием спирта более 16,5% можно будет только с 21 года. Сейчас же это можно сделать с 18 лет.

Пока же проект должен пройти оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине". Дальше документ будет рассмотрен комиссией по законопроектной деятельности правительства РФ. И только потом его можно будет внести в Государственную думу.

Власти Москвы обсуждают возврат к QR-кодам для доступа в рестораны, пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к мэрии. По информации журналистов, эта практика будет снова действовать, если заболеваемость в городе достигнет шести-семи тысяч в день.

Однако собеседник издания уточнил, что сейчас точных дат введения QR-кодов нет.

Другой источник журналистов рассказал, что достаточной причиной для введения новых ограничений станет выявление заболеваемости на уровне семи — девяти тысяч в день.

В последний раз более шести тысяч заболевших в Москве фиксировалось 9 октября — тогда COVID-19 выявили у 6001 человека. После этого показатель начал падать, 12 октября коронавирус выявили у 4699 человек.

Ранее «Медуза» (признана властями РФ иноагентом) сообщала, что сотрудники мэрии Москвы приняли участие в совещании, посвящённом росту заболеваемости коронавирусом. По данным журналистов, городские власти готовятся к четвёртой волне COVID-19 и собрались вводить новые ограничения, если потребуется. В том числе речь идёт о возвращении QR-кодов для входа в кафе и кинотеатры.

Кроме того, местные власти готовы потребовать от работодателей перевести до 30% работников на удалёнку и ввести обязательную самоизоляцию для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. В то же время в мэрии рассчитывают, что четвёртая волна коронавируса пройдёт легче предыдущих, так как в городе много вакцинированных и переболевших.

Власти Свердловской области с 8 ноября введут систему QR-кодов с подтверждением вакцинации от коронавируса для посещения культурных учреждений, салонов красоты, санаториев и баз отдыха. Об этом сообщил глава российского региона Евгений Куйвашев на своей странице в социальной сети Instagram.

"С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал. Сейчас рассматриваем и другие объекты и сферы деятельности", - отметил Куйвашев.

Куда нужен QR-код?

В перечень мест, для посещения которых будет нужен QR-код, включены театры и филармонии, концертные площадки, кинотеатры, дома культуры, салоны красоты, санатории и базы отдыха.

Кроме того, с 25 октября также заработают QR-коды для чиновников. Куйвашев подчеркнул, что все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. В противном случае сотрудник будет отстранен. Губернатор добавил, что это правило будет распространяться на музеи, библиотеки, выставочные центры и спортивные объекты.

Другие регионы

Другие российские регионы на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекции тоже начали вводить ограничения. Так, в Новосибирской области с 25 октября будет введена система QR-кодов для посещения крупных культурных, спортивных мероприятий с количеством участников от 500 человек.

Кроме того, в регионе будет введена обязательная вакцинация для определенных профессиональных групп населения.

С 15 октября жители Мордовии также смогут посещать рестораны, кафе, салоны красоты, парикмахерские, спортивные и тренажерные залы, фитнес-центры, а также театры, кинотеатры и прочие общественные места только при наличии QR-кода.

Ограничения ужесточат и в Севастополе — в частности, посещение всех общественных мест будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации, справки о наличии антител или отрицательного ПЦР-теста. В Башкирии непривитых жителей старше 65 лет обязали с 13 октября соблюдать режим самоизоляции. Ограничения ввели также и в Хакасии.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко опровергла возможность введения общероссийского локдауна на фоне очередной волны пандемии коронавируса.

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет», — сказала Матвиенко.

При этом сенатор напомнила, что руководство регионов вправе принимать меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом субъекте РФ.

Она также напомнила свою позицию относительно вакцинации.

«Я считаю, что никакой всеобщей принудительной вакцинации не будет и не может быть», — подчеркнула Матвиенко.