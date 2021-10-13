Для ускорения плана по вакцинации россиян от COVID-19 нужно прибегать ко всем доступным методам. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев, комментируя рост заболеваемости коронавирусом. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28,717 тысячи, до 7 млн 861,7 тысячи человек. Скончались 984 человека.

Сейчас надо все методы использовать — и кнута, и пряника, но < > преобладающее большинство должно быть вакцинировано, — цитирует его агентство.

Малышев считает, что планы по вакцинации идут вдвое медленнее запланированного. Весной считалось, что страна собирается к концу июля достичь 60-70% вакцинированных в стране. Однако сейчас «нет таких цифр».

Рост заболеваемости новой инфекцией, наблюдаемый в стране, можно объяснить недостаточным уровнем вакцинации населения.