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Инфекционист призвал применить все средства для выполнения плана вакцинации

News.ru
45 минут назад

Для ускорения плана по вакцинации россиян от COVID-19 нужно прибегать ко всем доступным методам. Как передаёт РИА Новости, об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев, комментируя рост заболеваемости коронавирусом. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 28,717 тысячи, до 7 млн 861,7 тысячи человек. Скончались 984 человека.

Сейчас надо все методы использовать — и кнута, и пряника, но < > преобладающее большинство должно быть вакцинировано, — цитирует его агентство.

Малышев считает, что планы по вакцинации идут вдвое медленнее запланированного. Весной считалось, что страна собирается к концу июля достичь 60-70% вакцинированных в стране. Однако сейчас «нет таких цифр».

Рост заболеваемости новой инфекцией, наблюдаемый в стране, можно объяснить недостаточным уровнем вакцинации населения.

Ранее инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков назвал осень самым неудачным временем года с точки зрения заражения COVID-19. Он объяснил это тем, что традиционно осенью также бывает всплеск заболеваний гриппом и другими респираторными инфекциями.

Общество,Видео,Евгений Тимаков,Николай Малышев,
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