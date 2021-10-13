В России предложили продавать алкоголь по QR-кодам

«Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение», — отметила она.