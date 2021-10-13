Сбер выступил генеральным спонсором выставки «Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли» в Пушкинском музее

В Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина с 19 октября 2021 по 16 января 2022 года будет представлена выставка «Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли». Генеральный спонсор выставки — Сбер.

Увидеть экспозицию можно в Галерее искусства стран Европы и Америки XIX–XX веков на ул. Волхонка, д. 14. В залах будет выставлено 26 работ из коллекции миланского коллекционера Джанни Маттиоли. Это одна из самых значительных частных коллекций итальянского искусства XX века, которая включает произведения Умберто Боччони, Джакомо Балла, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, выполненные в 1910–1921 годах. С помощью своего собрания Маттиоли стремился показать основополагающее значение футуризма в дальнейшем развитии итальянской живописи и его важную роль на международной художественной сцене в начале XX века.

В рамках поддержки выставки Сбер совместно с ГМИИ им. А. С. Пушкина выпустят аудиогид, плейлист к выставке и подкаст на аудиосервисе СберЗвук.

Выставка в ГМИИ имени А. С. Пушкина позволит продемонстрировать творческий диалог итальянского авангарда с передовыми течениями в европейском искусстве рубежа XIX–XX веков, реконструируя ситуацию на французской художественной сцене, когда чуть более века назад в Париж ворвались молодые итальянские живописцы, освободившиеся от культа прошлого и дерзнувшие бросить «вызов звёздам».