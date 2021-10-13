"Не любят успешных": политолог объяснил порицание Собчак после ДТП

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал действия Ксении Собчак, которая оставила место ДТП в Сочи и улетела в Москву. На программе Соловьёв LIVE он в деталях разложил события, которые произошли после, и заявил, что "люди не любят успешных".

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Гаспарян напомнил, что ранее Собчак уволила своего водителя за то, что он не послушал ее приказа выехать на встречную полосу. Кроме этого, телеведущая брала интервью у маньяка. Так что камертоном нравственности журналистка является вряд ли.

Политолог отметил, что интерес вызывает не сама авария, а поведение Собчак и реакция общественности.

"Не любят люди успешных знаменитостей, как Ксения Собчак, поэтому позволяют себе хамство в ее сторону", - сказал политолог, но подчеркнул, что проблема заключается вовсе не в этом.

Он пояснил, что в жизни Собчак не случалось "взрывающих душу трагических аспектов", иначе она бы не уехала с места аварии, как остались бы многие другие люди.

"Меня волнует то, что вновь мы наблюдаем подмену понятий: все время твердят, что мы должны понять ее положение, поскольку она человек творческий", - сказал Армен Гаспарян.

Эксперт добавил, что его раздражает такая подмена понятий. Он пояснил, что не может себе представить интеллигентного человека 19 века века с такого рода набором моральных качеств, а в наше время вообще о морали говорить вообще не приходится.