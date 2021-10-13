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Россиян предложили штрафовать за катание на тюбингах

Елена Прошина
1 час назад

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить детям до 12 лет кататься на тюбингах, также называемых «ватрушками». Письмо со своим предложением общественник направил исполняющему обязанности главы МЧС Александу Чуприяну, сообщает RT.

Россиян предложили штрафовать за катание на тюбингах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Курдесова, прошлой зимой в России произошел ряд инцидентов с тюбингами, в которых дети получали травмы или погибали. Чаще всего в происшествиях страдали дошкольники и младшеклассники.

Специалист отметил, что детям трудно быстро реагировать на угрозы. Кроме того, им не хватает и мышечной массы, чтобы как-либо управлять «ватрушкой» во время езды.

Курдесов призвал ограничить на территории России использование тюбингов лицами, не достигшими возраста 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафы для родителей либо иных взрослых, которые дали ребенку возможность кататься на «ватрушке».

Напомним, что ранее зампред комитета Госдумы по физкультуре и спорту Сергей Кривоносов предлагал разработать правила безопасности при использовании «ватрушки». По словам парламентария, полностью запрещать тюбинги не следует, однако меры помогут дополнительно обезопасить катающихся.

Общество,Дмитрий Курдесов,Сергей Кривоносов,МЧС,Госдума,
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