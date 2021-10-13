Россиян предложили штрафовать за катание на тюбингах

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил запретить детям до 12 лет кататься на тюбингах, также называемых «ватрушками». Письмо со своим предложением общественник направил исполняющему обязанности главы МЧС Александу Чуприяну, сообщает RT.

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По словам Курдесова, прошлой зимой в России произошел ряд инцидентов с тюбингами, в которых дети получали травмы или погибали. Чаще всего в происшествиях страдали дошкольники и младшеклассники.

Специалист отметил, что детям трудно быстро реагировать на угрозы. Кроме того, им не хватает и мышечной массы, чтобы как-либо управлять «ватрушкой» во время езды.

Курдесов призвал ограничить на территории России использование тюбингов лицами, не достигшими возраста 12 лет, а также предусмотреть возможные штрафы для родителей либо иных взрослых, которые дали ребенку возможность кататься на «ватрушке».