Пока вы в маске: врач озвучил причины высокой смертности от COVID-19

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Главврач московской больницы назвал причины высокой смертности от COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы 15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие показатели смертности от коронавируса связаны с его мутацией и недостаточным уровнем вакцинации. Об этом медик написал в воем Telegram-канале. «Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии», — написал Вечорко. По словам врача, на данный момент вирус крайне опасен, поскольку в тяжелых формах стали болеть и молодые люди. Главврач отметил, что за две недели заболеваемость COVID-19 в столице выросла в полтора раза. Стационары снова перепрофилируются на прием больных с коронавирусной инфекцией. Вечорко призвал россиян вакцинироваться, проходить тестирования, а также соблюдать известные меры безопасности.

РФ и ЕС провели встречу по признанию сертификатов о вакцинации от COVID

Представители России провели встречу с коллегами из Евросоюза, где обсудили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ. "Во время переговоров стороны наметили ближайшие совместные шаги", - говорится в сообщении, передает ТАСС. Будет проведен ряд консультаций, чтобы уже окончательно согласовать основные правовые и технические параметры для взаимного признания сертификатов. В российском ведомстве напомнили, что работа по взаимному признанию сертификатов необходима для того, чтобы граждане России могли свободно передвигаться на территории ЕС и наоборот.

В Москве число заболевших COVID-19 школьников выросло почти вдвое

В Москве за последние две недели количество случаев заболеваемости COVID-19 среди школьников увеличилось на 42 процента. Об этом в среду, 13 октября, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводит «Интерфакс». Она также отметила, что в целом за последний месяц коронавирусом заразились в 2,5 раза больше учащихся московских школ по сравнению с предыдущим. За минувшие четыре недели, по ее словам, более 280 детей школьного возраста были госпитализированы. Ракова напомнила, что власти Москвы не хотят переводить школьников на дистанционное обучение. Для того, чтобы избежать введения этой крайней меры, 13 октября в десяти школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.

Иммунолог Крючков рассказал, как подготовиться к ревакцинации от COVID-19

Есть ряд вещей, на которые нужно обратить внимание прежде, чем сделать повторную прививку от коронавируса, считает генеральный директор компании "Клиникал Экселанс Груп", кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. Его слова приводит радио Sputnik. Крючков напомнил, что пока в России не будет сформирован коллективный иммунитет против COVID-19, Минздрав рекомендует проходить ревакцинацию каждые шесть месяцев. Прежде всего, Крючков посоветовал узнать, не изменилось ли ваше состояние здоровья с момента последней прививки - речь идет о появлении новых заболеваний, в том числе хронических, или обострения уже имеющихся.

В Китае изучат тысячи образцов крови из Уханя