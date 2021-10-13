Названа дата прощания с первым представителем СК Маркиным

Церемония прощания с первым представителем СК России Владимиром Маркиным пройдет 14 октября на Троекуровском кладбище. Об этом СКР сообщило на своей странице в Instagram.

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О смерти Владимира Маркина стало известно 12 октября. В Следственном комитете России подчеркнули, что благодаря его «неординарным решениям» и «грамотному подходу» ведомство смогло настроить взаимодействие со СМИ.

Владимир Маркин работал в должности начальника пресс-службы СКР с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. В октябре 2016 года глава государства освободил его от занимаемого поста. В СК России уточнили, что последние годы генерал-майор юстиции боролся с тяжелым заболеванием.

Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября.

«В 13:30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал 15 (г. Москва, Рябиновая ул., 24)», - говорится в сообщении СК России.