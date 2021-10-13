В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+10° в 
Пробки 6 баллов
USD 71.88EUR 83.09BRENT 83.13
Войти в почту

Названа дата прощания с первым представителем СК Маркиным

Алиса Селезнёва
52 минуты назад

Церемония прощания с первым представителем СК России Владимиром Маркиным пройдет 14 октября на Троекуровском кладбище. Об этом СКР сообщило на своей странице в Instagram.

Названа дата прощания с первым представителем СК Маркиным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О смерти Владимира Маркина стало известно 12 октября. В Следственном комитете России подчеркнули, что благодаря его «неординарным решениям» и «грамотному подходу» ведомство смогло настроить взаимодействие со СМИ.

Владимир Маркин работал в должности начальника пресс-службы СКР с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. В октябре 2016 года глава государства освободил его от занимаемого поста. В СК России уточнили, что последние годы генерал-майор юстиции боролся с тяжелым заболеванием.

Церемония прощания с Владимиром Маркиным пройдет 14 октября.

«В 13:30 на Троекуровском кладбище, прощальный зал 15 (г. Москва, Рябиновая ул., 24)», - говорится в сообщении СК России.

Ранее музыкальный продюсер Виктор Дробыш, сотрудничавший с Маркиным во время записи песни «Родина», назвал его «эталонным русским офицером».

Общество,Виктор Дробыш,Владимир Маркин,Генпрокуратура РФ,СКР,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители