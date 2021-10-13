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Россиян ждут четыре выходных в ноябре

Анна Безрукова
16 минут назад

В ноябре текущего года россиян ждут четыре дня выходных в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом рассказал заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Россиян ждет четыре выходных дня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поскольку 4 ноября приходится в этом году на четверг, то нерабочей становится и пятница, 5 ноября. Помимо этого, как всегда, накануне, 3 ноября, в среду, рабочий день будет коротким», — пояснил Соловьев в интервью «Российской газете».

Также отмечается, что отпуска, запланированные на начало ноября, станут более продолжительным.

«Важно помнить, что компания не имеет права отказать сотрудникам в этом. По закону, если праздничные дни приходятся на период отпуска, то его продлевают на их количество», — сказал эксперт.

Юрист уточнил, что работники, у которых в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они не трудились - не получат дополнительной компенсации. Все остальные категории могут получить от компании вознаграждение за работу в неурочное время. Как отметил юрист, порядок и условия выплат должны прописываться в рабочем контракте.

Ранее глава Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой о введении еще одного выходного для россиян. Он считает, что в России нерабочими следует сделать дни голосования на выборах.

Общество,Антон Орлов,Иван Соловьев,"Российская газета",
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