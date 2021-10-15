В России стартовала перепись населения

Росстат дал старт всероссийской переписи населения в пятницу, 15 октября. Об этом объявил руководитель Росстата Павел Малков, сообщает ТАСС.

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Нынешняя перепись впервые пройдет в цифровом формате. Граждане, помимо традиционного опроса, могут самостоятельно заполнить переписной лист на портале госуслуг, в МФЦ и на стационарных участках. При этом стоит учитывать, что онлайн-опрос можно будет пройти до 8 ноября, тогда как сама перепись завершится 14 ноября.

Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми в основные сроки будет затруднено, продлится до 20 декабря.

Граждан будут, среди прочего, спрашивать, какими языками они пользуются в повседневной жизни. У участников переписи также выяснят, как они добираются до работы — этот вопрос решили задавать с учетом роста мобильности населения и появления новых форм занятости. Также изменились формулировки вопросов об образовании — по словам Смелова, они стали понятнее и доступнее.

Всероссийская перепись должна была пройти в октябре 2020 года, но была перенесена на апрель 2021 года из-за пандемии коронавируса, а затем — на сентябрь. В мае стало известно, что она состоится в период с 1 по 31 октября. Позднее стало известно о переносе сроков.