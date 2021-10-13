С установкой «умных» счётчиков решили повременить

Минэнерго предлагает до конца 2023 года не наказывать компании за то, что они не установили в домах «умные» счётчики электричества. Уведомление о начале разработки такого постановления Правительства опубликовали на портале проектов нормативных актов кабмина 22 сентября.

Фото: ТАСС ТАСС

Есть риск, что такое решение затормозит реформу, но это может быть оправдано, если необходимость быстро внедрить интеллектуальную систему приведёт к существенному росту тарифов на электроэнергию, считают депутаты и эксперты.

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Пока повезло новым домам

С 1 января этого года «умные» счётчики должны устанавливать во всех новостройках. А с 1 января следующего года к интеллектуальной системе должны подключаться все приборы учёта электричества, допускаемые к эксплуатации. Такие устройства автоматически передают показания в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию и оповещают, если в системе возник перебой или кто-то пытается вмешаться в работу устройства.

За установку и замену сломанных и закончивших срок службы счётчиков с прошлого года отвечают компании, которые поставляют в дом электроэнергию. С жителей плату за эту услугу брать не должны, так что если в дверь позвонят с предложением купить новый прибор, можно быть уверенными, что это мошенники.

В Москве установкой счётчиков занимается Мосэнергосбыт. В конце сентября на сайте мэрии сообщили, что в столице начали устанавливать устройства, рассчитанные на 30 лет работы. Но подключать их к интеллектуальной системе собираются только с начала следующего года. До тех пор потребители по-прежнему должны передавать данные самостоятельно.

Если ресурсные компании не обеспечат клиентам доступ к интеллектуальным системам, их смогут привлечь к ответственности. По действующим правилам с 1 января 2023 года уплаты штрафа вправе требовать как энергетики, которые продают ресурсникам электричество, так и граждане, оставшиеся без «умных» счётчиков. Но в Минэнерго предложили немного подождать с санкциями. Судя по уведомлению на портале проектов нормативных актов, норму о штрафах не станут применять до 31 декабря 2023 года. До этого момента ресурсникам могут разрешить по-прежнему поверять обычные измерители, вместо того чтобы менять их на умные аналоги.

Такое решение анонсировали в Правительстве ещё в конце лета. Это необходимо, чтобы «все успели чётко и правильно эти системы сформировать до 1 января 2024 года», процитировал замминистра энергетики Павла Сниккарса ТАСС 24 августа.

Скорее всего, вопрос упирается в финансирование, считает депутат Госдумы VIII созыва Галина Хованская, возглавлявшая в прошлом созыве Комитет по жилищной политике и ЖКХ. Понятно, что у ресурсоснабжающих компаний сейчас непростые времена, а современная аппаратура стоит денег. И пока их устанавливают в основном в новых домах бизнес-класса, сказала она «Парламентской газете». Но внедрять их нужно повсеместно, убеждена депутат. «Умные» счётчики — это выход из того положения, когда с граждан берут деньги за услуги, которые они не потребили», — подчеркнула она.

Есть ли весомые основания?

Чем раньше внедрят "умные« системы, тем лучше, согласился эксперт по вопросам ЖКХ, член Комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев. Он пояснил, что это даёт массу плюсов: не надо каждый месяц отправлять показания, периодически платить за поверку данных, а главное, когда показатели потребления во всех помещениях отправляются в одно и то же время, это снимает проблемы непрозрачного начисления платы за коммунальную услугу.

«Представьте, в доме полторы тысячи квартир и кто-то подаёт сведения счётчиков вовремя, а кто-то - только спустя пару месяцев. В итоге приходится постоянно проводить перерасчёты и в платёжке оказывается то на 100 рублей больше, то на 200 меньше», — сказал Гордеев «Парламентской газете».

Если же отодвинуть введение санкций для компаний на более поздний срок, есть риск, что они перестанут беспокоиться о замене приборов учёта и работа застопорится, считает эксперт. С другой стороны, Правительство может представить весомые основания, чтобы отодвинуть внедрение «умных» счётчиков. Их, по мнению Гордеева, может быть два.

«Первое — если такое количество систем онлайн-передачи данных наша промышленность не производит, а закупить их за границей нельзя. За что штрафовать энергетиков, если приборов просто нет? Второе — если очень весомо вырастут тарифы на электричество», — сказал он.

Считать надо было сразу

Галина Хованская тоже считает, что внедрение современных счётчиков может повлиять на тарифы, так как энергетические компании будут пытаться сохранить тот же уровень доходов. При этом в Правительстве прошлой осенью посчитали: если предприятия будут тратить на новые приборы деньги, которые они сэкономили благодаря „умным“ счётчикам, то тарифы вырастут только на 0,09 процента в год в течение пяти лет. Об этом писали «Ведомости» со ссылкой на аппарат вице-премьера Юрия Борисова.

Другое дело, что изначально, когда реформу только запускали, утверждалось, что тарифы для потребителей менять вообще не понадобится, а сейчас энергетики, по-видимому, посчитали, что денег на реализацию программы не хватит, сказала «Парламентской газете» депутат Госдумы VIII созыва Светлана Разворотнева.

«Расходы предполагалось покрыть, сэкономив на том, что работникам не надо тратить время на фиксацию показаний, будут предотвращаться потери, воровство энергии, так как показания будут передаваться одномоментно. Потом дали задний ход, отложили установку »умных» счётчиков, сказали, что будут просто заменять счётчики, вышедшие из строя. Теперь ещё раз хотят перенести, идут разговоры, что нужно добавить расходы в тарифы», — пояснила она.