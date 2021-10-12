Врач объяснил быстрое распространение коронавируса

«Сократился период проявления болезни: если раньше человек заражался и первые симптомы возникали дней через 14, то теперь это происходит быстрее, признаки наступают через пять-семь дней, в результате чего пациент поступает в больницу уже в тяжёлом состоянии», – отметил Кондрахин.

Врач подчеркнул, что люди также реже стали обращать внимание на свое состояние, из-за чего «страдает ранняя диагностика». При этом смертность возросла не потому, что больные стали чаще умирать, а потому, что больше людей заболевают. Кроме того, сохраняются случаи дистресс-синдрома, при котором болезнь развивается за несколько часов, однако пока такие пациенты встречаются крайне редко.