Чем запомнился Владимир Маркин

После нескольких лет борьбы с тяжелой болезнью скончался первый официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Он возглавлял пресс-службу ведомства почти декаду, с момента основания СК в 2007, до своей отставки в 2016 году.

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"Рамблер" решил вспомнить, чем еще мог запомниться генерал-майор юстиции за свою более чем 30-летнюю карьеру в СМИ и госорганах.

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Карьера в СМИ

Владимир Маркин родился в 1956 году в Челябинске. Закончил факультет журналистики МГУ в 1985 году. После этого ненадолго вернулся в родной город, где работал корреспондентом в газете "Вечерний Челябинск".

В 1986 году Маркин окончательно перебрался в Москву и начал работу на Всесоюзном радио в качестве ведущего программы "Время, события и люди", а также существующей и сейчас в виде телешоу программы "Человек и закон".

В 1991 году он перешел на Центральное телевидение СССР, а позже на ВГТРК, был автором и ведущим ток-шоу «Карьера» на РТР, которое в 1996 году впоследствии выходило на телеканале «Российские университеты».

В 2001 году стал продюсером информационного вещания на НТВ и исполнительным продюсером телеканала "Россия".

В 2014 году вел цикл передач "Преданная Россия", вышедший на телеканале "Звезда". Программа была посвящена странам и народам, в жизни которых Россия сыграла позитивную роль.

В 2015 вел проект "Следствие по делу" на Общественном телевидении России. В 2015 - 2016 был ведущим программы "Следствие покажет с Владимиром Маркиным", выходившей на "Первом канале".

Госслужба и СК

Параллельно карьере в СМИ Владимир Маркин отметился и на госслужбе. Во время своей работы в СК он неоднократно фигурировал в заголовках различных изданий не только в связи с громкими расследованиями представляемого им ведомства, но и как самостоятельный ньюзмейкер.

В 1997 году он стал пресс-секретарем фонда "Реформа", занимавшегося вопросами приватизации, социальных и экономических преобразований в РФ.

В 2004 стал директором по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий, который занимался вопросами сотрудничества между органами власти и научными организациями, общественными институтами и промышленными предприятиями.

Также Маркин некоторое время занимал должность первого заместителя министра по делам печати и информации Московской области.

Наконец, в 2007 году Маркин был назначен на пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации созданного незадолго до этого Следственного комитета при Прокуратуре РФ. Продолжил он работать на этой должности и после отделения СК от Прокуратуры в 2011 году.

В 2012 году в комментариях на сайте ведомства он выразил неудовольствие по поводу замечаний председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева в адрес следователей, проводивших обыск у режиссёра документального фильма «Срок» Павла Костомарова. Позднее комментарий был удален из-за "неоднозначных формулировок", однако сам Маркин никогда не отказывался от своих слов в адрес Медведева.

На этой должности он также отметился публичной критикой заместителя председателя правительства Российской Федерации Владислава Суркова, который в Лондонской школе экономики позволил себе ряд замечаний к работе СК в 2013 году.

Рапорт об отставке из СК Маркин подал в 21 сентября 2016 года, 6 октября президент принял его отставку.

Работа после отставки из СК, хобби, другие проекты

После своего ухода из СК он с 2016 по 2019 занимал пост генерального директора ПАО "РусГидро".

Владимир Маркин исполнил небольшие роли в таких фильмах, как вышедший в 2012 году "СК", посвященный работе соответствующего ведомства, "Пятницкий", "День дурака" и "Духлесс 2".

Вместе с певцом Стасом Пьехой он записал песню "Родина" на музыку композитора Виктора Дробыша, которая была исполнена на "Первом канале". Также на музыку Дробыша им была записана песня "Сторонка", повествующая о любви к России. Композиция была исполнена в эфире "Русской службы новостей".